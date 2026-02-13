Ухаживала за больным и заразилась сама: в Индии умерла медсестра с вирусом Нипах

В январе девушка подхватила вирус при уходе за пациентом в больнице. Она впала в кому и почти месяц находилась в критическом состоянии.

Тест на Нипах к тому моменту уже дал отрицательный результат, но у заболевшей развилась тяжелая легочная инфекция, потребовавшая подключения к аппарату ИВЛ.

В результате на фоне сильно ослабленного иммунитета наступила остановка сердца.

Первую смерть от вируса Нипах зафиксировали в Индии в январе. Вакцины и лекарства нет. При этом передается это заболевание как от летучих грызунов, так и от свиней, а еще через зараженную пищу или от человека к человеку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.