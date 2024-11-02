Угол падения солнца: эксперт назвала главную причину дефицита витамина D

Эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Ирина Русс заявила, что дефицит витамина D в организме человека может зависеть от угла падения солнечных лучей, сообщает Газета.ru .

«Синтез витамина через кожу зависит от угла падения солнечных лучей. Чем угол ближе к прямому, тем выше вероятность получить витамин D. Но даже в 43 параллели на карте с учетом острого угла падения происходит рассеивание луча, что тоже препятствует выработке витамина», — сказала эксперт.

Она также отметила, что в России люди живут преимущественно севернее 43 параллели. В холодное время года — осенью и зимой — витамин D практически не вырабатывается.

Также важную роль играет пребывание на солнце летом. Защита кожи SPF 8 снижает активность выработки витамина на 95%, но длительное пребывание на солнце опасно солнечными ожогами, добавила Русс.