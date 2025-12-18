Ученые выяснили, какие черты личности уменьшают риск преждевременной смерти

Исследователи из Университета Лимерика пришли к заключению, что черты личности оказывают существенное влияние не только на поведение, но и на продолжительность жизни и причины смерти, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Medical Xpress.

Ученые изучили данные почти 570 тысяч человек в рамках долгосрочного наблюдения, охватившего около 6 млн «человеко-лет» и включавшего свыше 43 тысяч случаев смерти. Как показал анализ, влияние черт личности на продолжительность жизни сравнимо с традиционными факторами, такими как социально-экономическое положение. В частности, повышенный уровень невротизма (предрасположенности к тревожности и эмоциональной нестабильности) связан с увеличенной вероятностью преждевременной смерти. Важно отметить, что этот эффект сохраняется в долгосрочной перспективе, особенно если признаки проявляются в молодом возрасте.

С другой стороны, добросовестность, выражающаяся в организованности, самодисциплине и ответственности, ассоциируется с уменьшением риска смерти. Аналогичную защитную функцию выполняет и экстраверсия: люди, склонные к активности и социальным взаимодействиям, с большей вероятностью ведут здоровый образ жизни, следуют медицинским предписаниям и прислушиваются к советам окружающих.

Ученые акцентируют внимание на том, что полученные результаты открывают перспективы для профилактики болезней посредством интеграции психологических особенностей в общественные программы здравоохранения. Это может улучшить раннюю диагностику и способствовать разработке более комплексных стратегий для поддержания здоровья населения.

