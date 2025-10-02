Ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье и красоту

Ученые из нескольких стран установили, что регулярное и умеренное употребление кофе и чая помогает снизить риск инсульта, деменции и преждевременного старения, сообщает «ФедералПресс» .

Исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета выяснили, что у людей, которые ежедневно выпивают 2–3 чашки кофе и 3–5 порций чая, риск развития инсульта и деменции значительно ниже.

По данным Пекинского медицинского колледжа, кофеин также способствует снижению вероятности преждевременного старения кожи примерно на 15%. Японские ученые отметили, что регулярное употребление этих напитков может продлевать жизнь людям с диабетом.

Положительный эффект объясняется содержанием в кофе фенольных соединений и кофеина, а в чае — катехиновых полифенолов и флавоноидов. Эти вещества обладают нейропротекторными свойствами, защищая клетки мозга и поддерживая когнитивные функции.

Эксперты рекомендуют распределять дневную норму кофеина (от 210 до 400 миллиграммов) на несколько приемов в первой половине дня. Такой режим помогает усилить положительное воздействие напитков и снизить риск проблем со сном.

