Ученые выяснили, что мозг сохраняет память о движениях пальцев после ампутации

Профессор МГУ Михаил Лебедев рассказал, что мозг человека сохраняет память о движениях пальцев даже после ампутации руки, и эта информация остается неизменной на протяжении всей жизни, сообщает Газета.ru .

В коре головного мозга существует так называемая «карта» тела, или гомункул, которая отвечает за восприятие и управление движениями различных частей тела. Ранее считалось, что после ампутации конечности эта карта со временем изменяется, однако новые исследования показали, что она остается неизменной.

Профессор МГУ и главный научный сотрудник института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН Михаил Лебедев пояснил, что феномен фантомной руки известен давно: люди, потерявшие конечности, продолжают ощущать их присутствие. По его словам, эти ощущения «хранятся» именно в коре головного мозга, где расположена карта тела.

«Кора больше внимания уделяет руке и тонким движениям пальцев, чем ногам, которые контролируются более автоматическими подкорковыми структурами», — рассказал ученый.

Ранее считалось, что после ампутации пальца соседние зоны на карте мозга занимают его место. Однако современные исследования показали, что структура карты сохраняется неизменной. Лебедев отметил, что это открытие может помочь в разработке нейротехнологий для протезирования, позволяя использовать сохраненную карту мозга для создания более чувствительных и функциональных протезов.