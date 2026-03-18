Ученые в США подтвердили пользу вишневого сока при бессоннице

сегодня в 13:51

Вишневый сок улучшает сон и снижает ночные пробуждения у пожилых людей

Американские ученые установили, что кислый вишневый сок помогает пожилым людям дольше спать и реже просыпаться ночью, сообщает «Царьград» .

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что регулярное употребление кислого вишневого сока улучшает качество сна у людей старшего возраста. Напиток увеличивает общую продолжительность отдыха и сокращает число ночных пробуждений.

В ходе пилотных испытаний двухнедельный курс ежедневного приема сока оказался эффективнее плацебо. Участники эксперимента спали дольше и отмечали улучшение самочувствия после ночного отдыха.

Авторы работы объяснили эффект сочетанием биологически активных веществ. В состав напитка входят мелатонин, регулирующий циркадные ритмы, триптофан, необходимый для выработки серотонина, магний, способствующий расслаблению нервной системы, и флавоноиды с противовоспалительным действием.

По данным исследователей, синергия этих компонентов снижает уровень стресса, поддерживает настроение и нормализует выработку гормонов сна.

Проблемы с бессонницей испытывают от 40% до 70% пожилых людей. С учетом возможных побочных эффектов лекарств диетические методы, включая добавление вишневого сока в рацион, рассматриваются как безопасная альтернатива снотворным средствам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.