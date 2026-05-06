Ученые: тяжелая астма почти вдвое повышает риск ранней смерти

Ученые Каролинского института в Швеции установили, что тяжелая форма бронхиальной астмы почти вдвое увеличивает риск преждевременной смерти. К такому выводу они пришли после 20-летнего наблюдения за 11 тысячами пациентов, сообщает «Царьград» .

Ученые проанализировали данные более 11 тысяч человек с астмой. Среди пациентов с тяжелым течением заболевания смертность достигла 34%, тогда как при легкой и средней форме этот показатель составил около 20%.

Исследователи подчеркнули, что сама астма редко становится прямой причиной смерти. Основную угрозу представляют сопутствующие заболевания, возникающие на фоне хронического воспаления. У пациентов с тяжелой формой чаще развиваются сердечно-сосудистые и онкологические болезни, а также значительно возрастает риск инфаркта, инсульта и тромбоза. Частые приступы дополнительно перегружают дыхательную и сердечную системы.

Тяжелая астма встречается у 3–8% больных, однако именно эта группа требует наиболее строгого медицинского контроля. Специалисты рекомендуют точную диагностику, регулярное наблюдение и индивидуально подобранную терапию для снижения риска осложнений.

Ранее британские исследователи сообщали, что часть пациентов годами получает неверное лечение из-за ошибочной оценки тяжести заболевания. Эксперты Asthma UK отмечали, что корректный подбор ингаляторов и биологических препаратов способен снизить риск смерти до уровня пациентов с легкой формой астмы при условии регулярного обследования не реже двух раз в год.

