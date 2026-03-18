Ученые связали алкоголь в юности со снижением работы мозга

Американские ученые выяснили, что употребление алкоголя на фоне стресса в молодости может привести к стойкому снижению когнитивной гибкости в среднем возрасте, даже при последующем отказе от спиртного, сообщает «Царьград» .

Исследование опубликовано в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research. Специалисты пришли к выводу, что решающим фактором риска становится не сам алкоголь, а его сочетание с психоэмоциональным напряжением.

В экспериментах на мышах ученые установили, что тандем «стресс и спиртное» в раннем возрасте наносит наибольший ущерб нейронным связям. В зрелом возрасте у животных резко снижалась когнитивная гибкость — способность адаптироваться к изменениям и принимать решения.

Анализ показал, что ключевой зоной поражения становится голубое пятно — участок ствола мозга, отвечающий за реакцию на стресс. В норме он быстро возвращается в состояние покоя, однако при сочетании стресса и алкоголя механизм саморегуляции нарушается.

Кроме того, в мозге обнаружены признаки окислительного стресса — повреждения клеток, характерные для нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Авторы считают, что раннее злоупотребление спиртным на фоне стресса вызывает долговременную перестройку нейронных цепей и повышает риск когнитивных расстройств независимо от последующего образа жизни.

