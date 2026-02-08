Ученые разработали технологию умной доставки антибиотиков прямо в легкие

Специалисты НИЯУ МИФИ и Института биоорганической химии (ИБХ) РАН предложили метод адресной доставки антибиотиков прямо в легкие заболевшего. Технология разработана при поддержке Российского научного фонда, сообщает ТАСС .

Ученые придумали применять для доставки антибиотика рифампицина особые наноматериалы — препараты облегаются в микроскопические каркасы из металла и органических материалов. Их можно назвать «губками» с невероятно высокой прочностью.

Металло-органические каркасы (МОКС) длиной чуть более 100 нанометров. Испытания показали их стабильность в крови и отличную антибактериальную активность против золотистого стафилококка.

В такую «наногубку» можно загрузить большое количество лекарства. Затем ее вводят в кровь. Наночастицы избирательное попадают в легкие. Затем каркас начинает постепенно высвобождать антибиотик.

Разрушаться наночастицы должны только после поглощения их иммунными клетками в кислых условиях лизосом. Ученые продолжают исследование механизмов попадания МОКС в легкие, их разрушения и вывода из организма. Также рассматривается возможность использовать их в лечении рака.

