Ученые создали датчик, определяющий содержание сахара и алкоголя в напитках

Китайские и российский исследователи изобрели биосенсор, с помощью которого можно определить содержание алкоголя, сахара, молочной кислоты и крахмала в напитке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТУ МИРЭА.

Соавторами работы стали ученые ТулГУ, Харбинского технологического университета (Китай) и российской компании «Эконикс-эксперт». Биосенсор может за 5 минут определить в напитке наличие указанных компонентов.

Датчики основаны на новой технологии стабилизации ферментов в специальном геле. Она помогает делать точный и быстрый анализ. Каждый из используемых ферментов «узнает» в жидкости свое вещество. Эту технологию можно использовать прямо на производстве.

Молекулы в российско-китайской разработке дольше сохраняют активность благодаря «умному» биосовместимому гелю на основе белка альбумина. В будущем эту технологию можно будет использовать для определения и других веществ.

