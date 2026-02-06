Чеснок способен снижать уровень «плохого» холестерина

Группа китайских ученых пришла к выводу, что регулярное присутствие чеснока в рационе связано со снижением уровня так называемого «плохого» холестерина, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Frontiers in Pharmacology.

Специалисты проанализировали данные 22 научных работ, посвященных воздействию чеснока на параметры жирового обмена. Сводные данные выявили, что у людей, регулярно употребляющих чеснок, наблюдается снижение общего уровня холестерина и концентрации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые напрямую способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.

Ученые объясняют этот эффект наличием в чесноке биологически активных веществ. В частности, антиоксиданты могут замедлять выработку холестерина в печени и уменьшать окисление ЛПНП. Эти процессы играют значимую роль в замедлении формирования сосудистых бляшек. Таким образом, регулярное употребление чеснока может опосредованно снижать риски развития гипертонии, инфарктов и инсультов.

Однако исследователи подчеркивают, что чеснок не должен рассматриваться как замена назначенному лечению. Он является лишь вспомогательным средством, эффект от которого проявляется при длительном и систематическом употреблении. Также отмечается важность консультации с врачом, особенно для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ, и тех, кто принимает лекарства, влияющие на свертываемость крови.

