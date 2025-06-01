Ученые рассказали, чем важен период с 36 до 46 лет для здоровья человека

Ученые: с 36 до 46 лет формируется здоровье человека на все оставшиеся годы

Ученые из Финляндии выяснили, в каком возрасте человек начнет ощущать последствия нездорового образа жизни. Они рассказали, как предсказать ранний уход из жизни, сообщает «Царьград».

Ресурсы организма резко снижаются к 30 годам в случае, если человек курил, употреблял много алкоголя и был малоподвижным. Последствия такого образа жизни дадут о себе знать уже к 36 годам.

Также специалисты утверждают, что период с 36 до 46 лет является очень важным, потому что в этот промежуток формируется здоровье человека на все оставшиеся годы. От того, как человек проживет эти годы, будет зависеть потенциальное долголетие.

По словам ученым, в этот период стоит отказаться от курения, так как оно особенно сильно влияет на психику. Также они посоветовали в промежуток с 36 до 46 лет заниматься умеренной физической активностью, что положительно скажется на физическом здоровье. Также гражданам посоветовали отказаться от алкоголя.

Кроме того, ученые выяснили, что неинфекционные заболевания являются причиной 74% всех смертей.

Ранее педиатр назвала основные угрозы для детей во всем мире. Это изменение климата, ожирение и насилие.