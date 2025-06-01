Насилие и ожирение: педиатр назвала основные угрозы для детей во всем мире

В последние десятилетия удалось значительно улучшить условия жизни детей — повысить уровень образования, снизить детскую смертность и обеспечить доступ к питанию, но сегодня их здоровье снова под угрозой, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Всемирная организация здравоохранения предупреждает: ни одна страна пока не создала условий, при которых каждый ребенок мог бы вырасти здоровым и реализовать свой потенциал», — объясняет врач.

Она подчеркнула, что современные угрозы детству многогранны. Они приходят из-за загрязненного воздуха, изменений климата, навязчивой рекламы вредных продуктов, малоподвижного образа жизни, насилия и неравенства. Все эти факторы накладываются друг на друга и формируют новую, комплексную опасность.

По словам специалиста, одной из самых острых угроз стало изменение климата. Повышение температуры, учащение природных катастроф, дефицит питьевой воды и продовольствия — все это уже сегодня влияет на жизнь сотен миллионов детей. И это не вопрос далекого будущего, а реальность настоящего.

Еще одной угрозой является стремительный рост числа детей с ожирением. К 2016 году число детей с ожирением в мире выросло до 124 млн. Причина — нездоровое питание, малоподвижность и влияние рекламы. Также растет распространение заменителей грудного молока, что связано с пониженным интеллектом, ожирением и риском хронических заболеваний.

Физические травмы и насилие остаются одними из главных причин смертности среди детей и подростков. ДТП — ведущая причина гибели в возрасте от 5 до 29 лет. Более 1 млрд детей по всему миру ежегодно становятся жертвами насилия — физического, психологического или сексуального.

Помимо этого, свою лепту вносят вооруженные конфликты и вынужденная миграция. Миллионы детей покидают свои дома, теряют доступ к образованию и медпомощи, сталкиваются с эксплуатацией и потерей близких. Их физическое и психическое здоровье оказывается под серьезной угрозой.

«Сегодня мы живем в мире, где дети могут одновременно страдать от плохого питания и ожирения, от загрязненного воздуха и отсутствия доступа к чистой воде, от избыточной информации и изоляции. Но у нас есть выбор: продолжать игнорировать тревожные сигналы или начать действовать», — отметила педиатр.

Сохранить здоровье детей — значит сохранить здоровье будущего поколения. И в этом вопросе промедление может стоить слишком дорого, заключила Морозова.

День защиты детей — это международный праздник, который отмечается 1 июня. Он был учрежден в 1925 году на Всемирной конференции по вопросам благосостояния детей в Женеве. Основная цель этого дня — привлечение внимания к правам детей, их нуждам и проблемам, а также защита их интересов.

В разных странах этот день отмечается по-разному. В некоторых местах проводятся мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные соревнования и другие праздники, направленные на то, чтобы сделать этот день особенным для детей. День защиты детей также служит напоминанием о необходимости заботиться о благополучии и безопасности детей во всем мире.