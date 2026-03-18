Ученые оценили стрессоустойчивость по слюне и данным умных часов
Ученые НИУ ВШЭ определили физиологические маркеры стрессоустойчивости с помощью анализа слюны и данных умных устройств. Результаты опубликованы в Journal of Molecular Neuroscience, сообщает Сноб.
В исследовании участвовали 73 человека. После интервью, тестов и анализа физиологических реакций их разделили на три группы по уровню стрессоустойчивости. Затем участники выполняли задания на память и внимание с постепенно возрастающей сложностью. В ходе эксперимента испытуемым намеренно сообщали о якобы неверных ответах, даже если они были правильными.
Во время тестов ученые фиксировали показатели носимых устройств и брали образцы слюны до и после нагрузки. Специалисты измеряли антиоксидантную емкость и уровень микроэлементов — меди, железа, цинка, кальция и других. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, количество которых растет при стрессе и связано с риском хронических заболеваний.
Более стрессоустойчивые участники показали высокую вариабельность сердечного ритма. В их слюне было больше цинка и меньше калия. При этом результаты заданий у всех групп оказались схожими, а различия проявились в физиологических реакциях и самооценке: у менее устойчивых испытуемых она снижалась по мере усложнения задач.
Авторы считают, что сочетание данных носимых устройств и биохимических показателей может лечь в основу объективной диагностики и персонализированной профилактики стрессовых состояний.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.