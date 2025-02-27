Ученые обнаружили новый признак старения клеток, который может приводить к раку
Ученые из Института цитологии РАН (ИНЦ) в Петербурге, а также их коллеги из московского Физтеха, университета Южной Флориды и Гренобльского университета обнаружили новый признак старения клеток организма — дисфункцию немембранных органелл — особых внутриклеточных структур, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
Как пояснили в пресс-службе ИНЦ РАН, стареющие клетки, накапливаясь в органах и тканях, могут выделять вещества, которые вызывают воспаления и повреждения. Это может приводить не только к биологическому старению, но и к развитию возрастных заболеваний, в том числе онкологических.
«Наш научный коллектив предлагает включить в число уже известных признаков, характеризующих клеточное и биологическое старение, дисфункцию немембранных органелл, то есть нарушение их функциональной активности, структуры, а также их сборки/ разборки», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН Александр Фонин.
Именно немембранные органеллы обладают свойствами быстро собираться и разбираться в ответ на определенные задачи, что позволяет рассмотреть их как возможное средство для мягкой адресной терапии и инструмент внутриклеточного воздействия.
По словам ученого, это исследование может открыть новые перспективы в медицине.
«В будущем изученные нами немембранные органеллы могут стать потенциальной таргетной мишенью для разработки терапий, направленных, например, на замедление старения», — отметил Фонин.