Ученые МФТИ в Долгопрудном создают замену импортному препарату от рака легких

Инновационный препарат для лечения рака легких разрабатывают сотрудники Института биофизики будущего МФТИ. Лекарство отвечает всем нормам импортозамещения, сообщили в администрации городского округа Долгопрудный.

Как сообщили в пресс-службе МФТИ, разрабатываемый на базе Физтеха инновационный препарат поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани организма человека. Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным.

Подобные разработки очень востребованы — после 2022 года западные компании прекратили регистрацию новых препаратов от рака и их вывод на российский рынок.

По словам заведующего лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антона Алашеева, создание инновационных препаратов для лечения онкопатологий — приоритетное направление развития российской фарминдустрии.

«Мы запустили новую лабораторию по синтезу лекарственных средств. Набрали специалистов — физиков и химиков — и развиваем компетенции по контрактным исследованиям. В этом году мы запускаем промышленный участок химического синтеза. А в 2023 году появился список уже наших физтеховских препаратов», — пояснил Антон Алашеев.

До конца 2024 года лекарственная субстанция для лечения онкопатологий органов дыхания пройдет доклинические и клинические исследования.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.



