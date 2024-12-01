Ученые доказали пользу натурального и вред растворимого кофе

Ученые: натуральный кофе повышает устойчивость к стрессу и продлевает жизнь

Независимые ученые из Китая и Португалии доказали пользу натурального и вред растворимого кофе, сообщает «Царьград» .

По данным португальских исследователей, у натурального кофе много полезных свойств, включая повышение стрессоустойчивости и продление жизни в среднем на 1,84 года за счет замедления процессов старения организма.

«В кофе особенно много кофеина и хлорогеновых кислот, которые, как было обнаружено, защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и состояний, связанных с воспалением», — отметили исследователи.

При этом после аналогичных тестов китайские ученые пришли к совершенно противоположным выводам. В ходе исследования, в котором приняли участие более 470 тыс. человек, была выявлена связь между употреблением растворимого кофе и ускорением процесса старения организма.

Ранее стало известно, что стоимость кофе сорта арабика достигла рекордного уровня с 1972 год. Это связано с возможными проблемами урожаем данного сорта зерна в Бразилии.