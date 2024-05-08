У кандидата в президенты США Кеннеди-младшего червь мог съесть часть мозга

Врачи нашли часть мертвого червя в мозге Роберта Кеннеди-младшего, который заявил, что в ноябре планирует принять участие в выборах на пост президента США как независимый кандидат, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times (NYT).

По данным американского издания, кандидат в президенты США проходил обследование в 2012 году, когда обнаружил у себя проблемы с памятью. Тогда на снимках медики заметили темное пятно на одном из участков мозга. Сначала врачи приняли пятно за опухоль, но при более подробном изучении стало понятно, что в голове Кеннеди-младшего находилась часть мертвого червя.

«Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на снимках, была вызвана червем, который проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер», — проводит издание слова Кеннеди-младшего.

Политик, который заявил, что осенью 2024 года будет участвовать в выборах президента США, утверждает, что проблем с памятью у него больше нет. В настоящее время ему 70 лет.

Действующий президент США Джо Байден также намерен участвовать в очередных выборах. Журналист Такер Карсон уверен, что 81-летний политик проиграет в честной голосовании.