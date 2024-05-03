Карлсон: Байден проиграет честные выборы

сегодня в 05:52

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что маразматик Джо Байден проиграет честные выборы президента США в ноябре этого года, пишет ТАСС .

«Джо Байден поражен старческим маразмом. В случае честных выборов он потеряет власть», — сказал журналист во время интервью с помощником и однофамильцем премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном.

Орбан не стал оценивать политическую ситуацию в США, но отметил, что европейские элиты ждут переизбрания нынешнего американского главы государства.

Ранее сообщалось, что свыше трети избирателей США предполагают междоусобицу в государстве при переизбрании Джо Байдена президентом страны.