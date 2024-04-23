У девочки с «маской Бэтмена» прижились экспандеры для развития здоровой кожи

У американской девочки с «маской Бэтмена» прижились тканевые экспандеры, которые установили врачи из Санкт-Петербурга, сообщает Mash.

Луну Феннер специалисты установили несколько экспандеров. Баллоны для расширения кожи были установлены и на лбу, и перед ушком, и за ним. В них будут постепенно закачивать физраствор — через день в течение полутора месяцев. Это поможет формированию здоровой кожи. Девочка вместе с семьей пробудет в России до 8 июля.

Несколько лет назад в РФ Луне сделали сложнейшую операцию по удалению родимого пятна. Тогда от нее отказались хирурги всего мира, кроме российских. Теперь ребенку необходимо удалить рубцы. Для этого врачи проведут 10 операций в течение 2,5 лет. Ближайшая пройдет в июне.

Ранее девочку выписали из больницы после операции по удалению родимого пятна. Врачи Санкт-Петербурга восстанавливают лицо малышки.