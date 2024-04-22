Девочку с «маской Бэтмена» выписали из больницы

Девочка перенесла самую болезненную послеоперационную перевязку. Впереди ее ждет полтора месяца таких процедур. Малышке предстоит минимум 20 перевязок.

Несколько лет назад в РФ Луне сделали сложнейшую операцию по удалению родимого пятна. Тогда от нее отказались хирурги всего мира, кроме российских. Теперь ребенку необходимо удалить рубцы. Для этого врачи проведут 10 операций в течение 2,5 лет. Ближайшая пройдет в июне.

Ранее в Россию приехала маленькая девочка из США Луна Феннер, чтобы получить помощь медиков. На ее лице остались шрамы после удаления огромного родимого пятна, напоминавшего маску Бэтмена. Три года назад это родимое пятно смогли удалить врачи из Краснодарского края.