Юная американка с «маской Бэтмена» вновь приехала в Россию за медпомощью

Российские врачи помогут девочке из США избавиться от рубцов на лице

В Россию приехала маленькая девочка из США Луна Феннер, чтобы получить помощь медиков. На ее лице остались шрамы после удаления огромного родимого пятна, напоминавшего маску Бэтмена, сообщает SHOT .

Три года назад это родимое пятно смогли удалить врачи из Краснодарского края. Теперь малышка вместе с родителями приехала в Санкт-Петербург на новое оперативное вмешательство.

Петербургские медики удалят Луне рубцы на лице, из-за которых ей приходится спать с открытыми глазами. Поможет хирург Ольга, которая находится на связи с мамой девочки с 2021 года.

В 2021 году врачу Павлу Попову удалось удалить с лица ребенка огромное новообразование. Врачи в США отказались делать Феннер такую операцию.