Юная американка с «маской Бэтмена» вновь приехала в Россию за медпомощью
Российские врачи помогут девочке из США избавиться от рубцов на лице
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В Россию приехала маленькая девочка из США Луна Феннер, чтобы получить помощь медиков. На ее лице остались шрамы после удаления огромного родимого пятна, напоминавшего маску Бэтмена, сообщает SHOT.
Три года назад это родимое пятно смогли удалить врачи из Краснодарского края. Теперь малышка вместе с родителями приехала в Санкт-Петербург на новое оперативное вмешательство.
Петербургские медики удалят Луне рубцы на лице, из-за которых ей приходится спать с открытыми глазами. Поможет хирург Ольга, которая находится на связи с мамой девочки с 2021 года.
В 2021 году врачу Павлу Попову удалось удалить с лица ребенка огромное новообразование. Врачи в США отказались делать Феннер такую операцию.