У британки из утробы достали больного ребенка и после операции вернули обратно

В Британии младенец появился на свет два раза. В первый раз его достали из живота матери в полгода, чтобы поправить проблемы с позвоночником, после чего вернули обратно, сообщает Mash .

У 23-летней беременной британки Лизи Коффи почти сразу после зачатия обнаружили дефект плода. У ее сына образовалась аномалия, из-за которой появляется порок развития позвоночника и спинного мозга.

В полгода ребенка достали из утробы, сделали операцию на спине, а потом поместили обратно. Там младенец «рос» до девяти месяцев.

Затем плоду сделали еще несколько операций для восстановления. В данный момент младенец проходит курс физиотерапии. Доктора считают, что ребенок британки вряд ли сможет ходить.

Ранее сообщалось, что у младенца может возникнуть синдром внезапной детской смерти. Это периодически происходит в случае, если он имел небольшой вес при рождении.