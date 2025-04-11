У аллергиков снижен риск развития некоторых видов рака

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов рассказал, что аллергия может защищать организм человека от некоторых видов рака, сообщает Life.ru .

Согласно данным исследования, у аллергиков снижен риск развития первичных опухолей головного мозга, рака поджелудочной железы, меланомы, колоректального рака и некоторых урогенитальных опухолей у женщин. Ученые объясняют это повышенной активностью иммунной системы у людей с аллергией. В этих реакциях участвуют гистамин, интерлейкины и иммунные клетки, которые способы подавлять развитие опухоли.

Однако при бронхиальной астме риск рака легких увеличивается. Данная закономерность выявляется среди людей любого пола, расы вне зависимости от курения. Как отметил эксперт, в некоторых научных статья отмечается, что повышен риск развития не только рака легких, но и молочных желез, желудка.

«Исследователи связывают это факт с ассоциированным с астмой хроническим воспалением, что формирует благоприятное для развития рака микроокружение», — добавил Романов.