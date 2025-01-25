У актрисы Галины Польских обнаружили онкологию в почке

У 85-летней актрисы Галины Польских при проведении обследования выявили злокачественную опухоль в почке, сообщает SHOT .

Медики выдали артистке направление на госпитализацию в круглосуточный стационар. Там она должна пройти курс терапии.

Менеджер актрисы рассказала, что на сегодняшний день Польских находится дома, она еще не ложилась в больницу.

Ранее актриса обращалась к врачам из-за проблем с легкими. У нее диагностировали пневмофиброз.

Польских сыграла в известных фильмах «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам». В 2023 году вышли «Елки-10» с артисткой в главной роли.