У Галины Польских нашли неизлечимое заболевание легких

В конце осени актриса прошла обследование в Боткинской больнице. Она пожаловалась медикам на боли в груди и затрудненное дыхание. Доктора выявили у нее серьезные изменения в легких и диагностировали пневмофиброз. Он мог развиться из-за перенесенной ранее пневмонии.

Фиброз легких может привести к инвалидности. Он оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет организма в целом.

В 2021 году Польских рассказывала, что не прививалась от Covid-19 из-за сильной аллергии и серьезных побочных эффектов. Она также постоянно следит за здоровьем и наблюдается у медиков.

Польских сыграла в известных фильмах «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам». В 2023 году вышли «Елки-10» с артисткой в главной роли.