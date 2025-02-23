У актера из «Аутсорса» Владимира Голубева нашли странную болезнь
Актер сериала «Аутсорс» Голубев страдает от странного заболевания стопы
Фото - © kino-teatr.ru
Странное заболевание выявили у актера из сериала «Аутсорс» Владимира Голубева. У него начала болеть и увеличиваться в размерах стопа, сообщает SHOT.
Медики выяснили, что у артиста воспалились сухожилия и началось что-то вроде синовита голеностопного сустава.
После медосмотра Голубеву провели необходимые врачебные манипуляции и наложили фиксирующую повязку. Сегодня он восстанавливается дома.
На счету Голубева более 50 ролей в кино и сериалах. Он сыграл в «Аутсорсе», «Медиаторе» и «Эпидемии». Также выступает на сцене театра «Живая вода».