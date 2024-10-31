Тыква улучшает настроение и поднимает уровень энергии – врач

«Один из неожиданных эффектов тыквы заключается в ее способности улучшать настроение и поднимать уровень энергии. Тыква содержит аминокислоту триптофан, которая помогает улучшить качество сна и поднять настроение путем увеличения серотонина в организме», – сказала Тананакина.

Врач добавила, что это может способствовать общему улучшению психоэмоционального состояния и борьбе с депрессией.

«Кроме того, высокое содержание водорослей и клетчатки способствует улучшению обмена веществ и может оказать положительное влияние на уровень сахара в крови, что важно для людей, следящих за своим весом и здоровьем», – заключила эндокринолог.

31 октября в России празднуется Тыквенный спас. В некоторых местах его отмечают уже не первый год, однако этот день еще не стал общеизвестным в нашей стране.