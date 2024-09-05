Тубдиспансер Подмосковья прошел ресертификационный аудит нацинститута качества

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Стационар «Клиника № 1» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера успешно прошла ресертификационный аудит национального института качества Росздравнадзора на соответствие требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Хочется особенно отметить, что стационар Московского областного противотуберкулезного диспансера стал первым среди протвотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог пройти ресертификацию и подтвердить высокий уровень оказания медицинской помощи», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Такое достижение стало возможным благодаря слаженной кропотливой работе всего коллектива и грамотной курации со стороны руководителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.