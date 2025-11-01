Центр крови проведет 14 выездных донорских акций в городах Подмосковья в ноябре

В ноябре Московский областной центр крови проведет 14 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Специалисты посетят Дубну, Клин, Электросталь, Королев, Жуковский, Домодедово, Талдом, Коломну, Шатуру, Солнечногорск, Пересвет, Долгопрудный, Можайск. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Предварительная запись не требуется, за исключением: Дубны, Талдома. Запись по телефону открывается за три дня до проведения акции — 8(496) 217-04-00 (доб.0787); Электростали. Запись на сайте на 7 ноября откроется 5 ноября. Чат для доноров Электростали; Долгопрудного. Запись на сайте на 26 ноября откроется 20 ноября. Другие онлайн-сообщества для доноров можно найти здесь.

«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — отмечает заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Доноры получат: денежную компенсацию на питание 1052₽, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Чтобы стать донором, необходимо: быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации, взять оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте, в любом субъекте РФ) Следить за графиком выездных акций можно на онлайн-портале «Доноры Подмосковья» и в Телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.