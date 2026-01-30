Центр крови проведет 11 выездных донорских акций в Подмосковье в феврале

Московский областной центр крови организует 11 выездных донорских акций в городах Подмосковья в феврале. Акции пройдут в Пересвете, Озерах, Домодедове, Дубне, Луховицах, Раменском, Электростали, Солнечногорске, Павловском Посаде и Можайске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В феврале специалисты Московского областного центра крови проведут 11 выездных донорских акций в различных городах Подмосковья. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00.

Для участия в большинстве городов предварительная запись не требуется. Исключение составляют Дубна, где запись по телефону открывается за три дня до акции по номеру +7 (496) 217-04-00 (доб. 0787), и Электросталь, где запись на сайте откроется 9 февраля.

Заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы центра Никита Митькин отметил, что каждая донация дает шанс на жизнь тем, кто нуждается в переливании крови.

Доноры получат денежную компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Для участия необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации и предоставить оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.