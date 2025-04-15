Центр крови Подмосковья стал участником фестиваля здоровья

Центр крови Подмосковья принял участие в IV фестивале здоровья «Здоровый взгляд на жизнь» в городе Видном. Жители городского округа могли посетить мастер-классы, викторины и лекции о правильном образе жизни, проверить основные показатели своего здоровья, получить полезные советы от медиков и сдать кровь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Фестиваль стал уникальной площадкой для взаимодействия жителей и представителей государственной и частной медицины. Центр крови представил свою экспозицию, где каждый желающий мог не только ознакомиться с работой Службы крови, задать интересующие вопросы о донорстве крови, но и сдать кровь. Перед донацией прошел медицинский осмотр, который провели медики выездной бригады. Для участников организовали стол с чаем и печеньем для поддержания сил доноров.

На счету местной жительницы Натальи Зелениной десятки донаций. Кровь она сдает около 17 лет и является Почетным донором России. Интересно, что впервые она сдала кровь тоже на Дне здоровья в родном Видном. С тех пор Наталья Зеленина сдает кровь регулярно и вдохновила на это своих близких. По ее словам, это то малое, что каждый человек может сделать для тех, кто так в ней нуждается.

«Мы всегда очень ждем выездную донорскую акцию Центра крови Подмосковья. Благодаря им есть возможность стать донором прямо у себя в городе, никуда не выезжая. Это очень удобно. Самочувствие после каждой процедуры хорошее. Всегда чувствую такую легкость. Вдохновила на это доброе дело своих родственников — дочь и зятя. Своего старшего внука тоже постепенно готовлю к тому, чтобы в будущем примкнуть к донорскому движению. Правда, пока ему 14, но он уже понимает, как это важно для спасения чьей-то жизни», — поделилась Наталья Зеленина.

Супруги Владимир и Яна Долженковы тоже доноры с опытом. На двоих у них уже 20 донаций.

«Мы хотим помогать людям, поэтому сдаем ее безвозмездно, чтобы наша частичка помогала другим. Мы взяли с собой на фестиваль дочь, чтобы она брала пример, осознавала важность донорства и в дальнейшем также помогала людям», — поделились супруги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.