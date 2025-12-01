Центр крови организует девять выездных донорских акций в Подмосковье в декабре

В декабре специалисты областного центра крови посетят Дубну, Лобню, Луховицы, Пущино, Электросталь, Павловский Посад, Белоозерский и Балашиху. Донорские акции пройдут с 9:00 до 12:00.

Для участия в большинстве городов предварительная запись не требуется. Исключение составляют Дубна, Лобня и Электросталь: в Дубне запись по телефону открывается за три дня до акции по номеру 8 (496) 217-04-00 (доб. 0787), в Лобне и Электростали запись будет доступна на сайте в соответствующие даты.

Заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Никита Митькин отметил, что донорская кровь может спасти жизни пациентов Подмосковья.

Доноры получат денежную компенсацию на питание в размере 1052 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Для участия необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний, иметь при себе оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной. Актуальный график акций размещен на портале «Доноры Подмосковья» и в Телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.