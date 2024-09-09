Трихолог назвала неожиданную причину выпадения волос после лета

В начале осени больше людей начинают записываться к трихологам: у них выпадают волосы. По словам врача-трихолога Ольги Кохас, такой недуг связан с частыми летними отравлениями — когда пациенты, например, купаются в грязных водоемах и не моют фрукты перед употреблением в пищу.

«Проблемы с желудочно-кишечным трактом сопровождаются интоксикаций и как побочный процесс – волосы выпадают. Внутри волосяных фолликул есть своя иммунная система для силы и роста волос», — поделилась врач в эфире радио Sputnik.

Проблемы с ЖКТ подавляют эту иммунную систему, добавила Кохас. При этом процесс запускается не сразу: после отравлений и при сильной интоксикации, сопровождающейся приемом специальных лекарств, волосы могут начать выпадать только через пару месяцев.

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