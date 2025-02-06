Тревога и раздражение: названы тревожные признаки зависимости от телефона

Регулярное взаимодействие с гаджетами может привести к развитию тревожности, депрессии и снижению общего эмоционального состояния, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Постоянное использование смартфона может оказать значительное влияние на психическое здоровье. Регулярное взаимодействие с гаджетами может привести к развитию тревожности, депрессии и снижению общего эмоционального состояния. Этот эффект связан с увеличением времени, проведенного перед экраном, что может вызывать социальную изоляцию и снижение навыков общения», — сказала Крашкина.

Она добавила, что доступ к огромному количеству информации и воздействие социальных сетей усугубляют эмоциональное напряжение и стресс, а также могут негативно сказаться на концентрации и внимании.

«Тревожные признаки зависимости от телефона могут включать постоянную потребность проверять уведомления, чувство тревоги или раздражительности при отсутствии доступа к устройству, снижение эффективности работы или учебы из-за частого отвлечения на телефон», — рассказала психотерапевт.

Крашкина посоветовала для борьбы с зависимостью установить границы по времени использования телефона, проводить осознанные перерывы и внедрять правило «без телефона» в определенные моменты дня.

День отказа от мобильного телефона отмечают 6 февраля. В этот день людям предлагают задуматься, что им дает мобильная связь и чего лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью.