Тревога и паника без интернета: врач назвала признаки зависимости от гаджетов

Врач Фролова: нарушение сна может указывать на зависимость от гаджетов

Нарушение сна, рост тревожности и чувство дискомфорта без доступа к телефону могут указывать на формирование зависимости от гаджетов, сообщила РИАМО врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Тревожным звоночком, требующим внимания, является нарушение сна, вызванное использованием телефона перед сном, особенно потреблением тревожного новостного контента», — сказала Фролова.

Она добавила, что другим сигналом может быть невозможность контролировать время, проведенное в новостных лентах или соцсетях.

«Среди иных сигналов, например, повышенная общая тревожность, раздражительность.Также может присутствовать чувство паники или дискомфорта при недоступности телефона или интернета», — отметила врач.

6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона. В этот день людям предлагают задуматься о том, что им дает мобильная связь и чего она их лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью — если не физическому, то психическому.

