Травмирующий опыт: почему нельзя внезапно обнимать незнакомцев

Спонтанные объятия, которые для одних означают поддержку, для других могут стать триггером сильнейшего стресса, рассказала в беседе с РИАМО кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Прямо скажу: не стоит обнимать малознакомого человека без его явного согласия. Другой человек — это загадка, и его реакция может быть неожиданной. Особенно это касается людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или серьезной детской травмой, связанной с насилием, в том числе физическим или сексуализированным», — рассказала Гладких.

Она пояснила, что для таких людей внезапное объятие — даже с добрыми намерениями — может быть не просто неприятным, а травмирующим.

«Это может вызвать флешбэки — яркие, болезненные воспоминания, когда человек заново переживает тот ужас. Иногда у таких людей прикосновение может вызывать даже физическую боль. Люди часто путают, потому что исходят из своей картины мира: „Мне от объятий хорошо, значит, и другому будет приятно“», — отметила психолог.

Гладких посоветовала лучше всегда спрашивать: «Можно ли вас обнять?» — это вопрос не только вежливости, но и безопасности.

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (англ. International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Этот день был учрежден с целью подчеркнуть важность объятий как средства выражения любви, поддержки и взаимопонимания. Объятия оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние и могут укреплять отношения между людьми.

