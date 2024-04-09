Травматолог НИКИ детства рассказала о безопасности детей во время велосезона

В апреле в Подмосковье дети и подростки чаще выбирают велосипеды и самокаты для передвижения. Однако многие из них игнорируют правила безопасности. Травматолог-ортопед, детский хирург из НИКИ детства, Светлана Соколова напомнила родителям о важности защиты детей от серьезных травм во время использования самокатов и велосипедов, сообщает Минздрав региона.

«Езда на самокате или велосипеде без защиты может быть опасной. Падение на большой скорости может привести к переломам рук, черепа, разрыву селезенки и сотрясению мозга. Пострадать могут и пешеходы, в которых врезаются молодые гонщики. Важно использовать шлем и экипировку при езде на велосипеде, самокате и роликах. Шлем снижает риск получения травм головы на 85% - от легких до тяжелых», - подчеркнула специалист.

Вопрос безопасности требует внимания со стороны родителей. При покупке велосипеда или электросамоката необходимо также приобрести шлем, наколенники, локтевые щитки, а также обеспечить защиту спины и запястий.

«Чтобы избежать падений и переломов, а также уменьшить стресс для ребенка, важно научить его правильно маневрировать и приземляться в случае падения. При падении необходимо согнуть локти и колени, прижать локти к туловищу. Правильное приземление поможет избежать переломов конечностей. Используйте только тормоз, предусмотренный конструкцией самоката, для остановки, а не пытайтесь тормозить ногами, чтобы избежать травм», - отметила Светлана Соколова.

При падении ребенка родителям важно не паниковать, так как дети чувствительны к их состоянию. При любой травме, особенно при жалобах на головокружение или острой боли в теле, необходимо немедленно обратиться к врачу.



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