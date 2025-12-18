Травматолог из Подмосковья дал советы по безопасному катанию на коньках зимой

Главный детский травматолог Московской области Александр Григорьев рассказал, как обезопасить детей от травм при катании на коньках зимой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Московской области Александр Григорьев напомнил, что кататься на коньках следует только на специально подготовленных катках с проверенным льдом. Он подчеркнул, что лед на водоемах может быть опасен и не выдержать вес ребенка.

Перед выходом на каток необходимо подобрать ребенку защитную экипировку — шлем и наколенники, а также убедиться в исправности и правильном размере коньков. На льду важно быть внимательным к трещинам и выбоинам, а при падении быстро вставать и отходить в сторону, чтобы избежать столкновения с другими.

Григорьев также советует не кататься на большой скорости и соблюдать дистанцию с другими посетителями катка. При ухудшении самочувствия рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.