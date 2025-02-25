ТПП попросила ФАС строже контролировать продажу БАДов на маркетплейсах

Совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) России обратился с просьбой к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ужесточить контроль за продажей биологически активных добавок (БАД) на маркетплейсах, в том числе на Wildberries, сообщает 360.ru .

Как отметили в Совете ТПП, на маркетплейсах продаются контрафактные БАДы, в составе которых превышено содержание активных веществ или содержатся запрещенные компоненты. В ТПП предложили решить проблему путем премодерации и независимого тестирования таких товаров.

По мнению ученого-биохимика Александра Ходоса, эти меры могут привести к удорожанию БАДов, их цена будет сопоставима со стоимостью лекарств. По его словам, проблема в том, что в составе БАДов, продающихся на маркетплейсах, наоборот, может быть занижено количество рабочего компонента или он вовсе отсутствует.

Эксперт добавил, что многие вещества могут быть как лекарствами, так и БАДами — границы между ними достаточно размытые. Разница в том, что лекарство проходит строгий фармакологический контроль, а БАД — это по сути лотерея. Так, лекарство должно иметь регистрационное удостоверение, а БАД — декларацию соответствия.

«Если вы имеете право готовить суп или пирог и продавать населению — это же разрешение действует и на производство БАДов», — уточнил Ходос.