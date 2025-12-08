Тошнота и головные боли: врач рассказала о передозировке витамином D

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская заявила, что передозировка витамином D, как и его недостаток, пагубно сказываются на здоровье.

«Многие, кто колят себе очень большие дозы витамина D внутримышечно, отмечают, что может появиться диарея и учащенное мочеиспускание. То есть организм старается избавиться от избытков витамина D. Другие симптомы передозировки — это головные боли, тошнота, диспептические явления, нарушение кальциево-фосфорного обмена», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, при появлении таких симптомов стоит обратиться к врачу и подобрать оптимальную дозировку.

После назначения витамина D через определенный период стоит сдать анализы и проверить, накопился ли он в организме, после этого дозировка корректируется.

Многие специалисты сегодня уже приравнивают его к гормонам, потому что рецепторы к нему есть в большинстве клеток организма, также добавила врач.

