Токсичная история: врач сравнил действие вейпов и аромаингаляторов на здоровье
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Доктор медицинских наук Антон Ершов сравнил аромаингаляторы, вейпы и нюхательные карандаши по степени вредного воздействия на здоровье и объяснил, почему вейпы наиболее опасны для человека.
В декабре 2024 года в России разгорелся скандал вокруг аромаингаляторов, которые стали популярны у школьников, Роспотребнадзор выступил за приостановку их продажи. Экспертиза показала, что в составе аромаингаляторов обнаружены не указанные в маркировке опасные вещества — изомеры ксилола, диэтилфталат и толуол.
Эксперт назвал эти находки «неприятными», однако тяжелых последствий, по его словам, от них ждать не стоит.
«Вещества не столь токсичны, третьего класса, они вызывают последствия в чрезмерной концентрации», — сказал Ершов в эфире радио Sputnik.
По его словам, действие вейпов несопоставимо с аромаингаляторами, аромаингаляторы на их фоне безобидны.
Он объяснил, что из-за действия высоких температур в вейпах при вдыхании повреждаются стенки сосудов, сетчатка глаз, органы дыхания, бронхи, слизистые. «Эта молодежная история по вдыханию — это крайне токсичные вещи для организма в целом», — подчеркнул медик.
Он добавил, что нюхательные карандаши, если это не подделки, являются рабочими препаратами. Они предполагают секундное дыхание, снимающее отек.