Токсичная история: врач сравнил действие вейпов и аромаингаляторов на здоровье

Доктор медицинских наук Антон Ершов сравнил аромаингаляторы, вейпы и нюхательные карандаши по степени вредного воздействия на здоровье и объяснил, почему вейпы наиболее опасны для человека.

В декабре 2024 года в России разгорелся скандал вокруг аромаингаляторов, которые стали популярны у школьников, Роспотребнадзор выступил за приостановку их продажи. Экспертиза показала, что в составе аромаингаляторов обнаружены не указанные в маркировке опасные вещества — изомеры ксилола, диэтилфталат и толуол.

Эксперт назвал эти находки «неприятными», однако тяжелых последствий, по его словам, от них ждать не стоит.

«Вещества не столь токсичны, третьего класса, они вызывают последствия в чрезмерной концентрации», — сказал Ершов в эфире радио Sputnik.

По его словам, действие вейпов несопоставимо с аромаингаляторами, аромаингаляторы на их фоне безобидны.

Он объяснил, что из-за действия высоких температур в вейпах при вдыхании повреждаются стенки сосудов, сетчатка глаз, органы дыхания, бронхи, слизистые. «Эта молодежная история по вдыханию — это крайне токсичные вещи для организма в целом», — подчеркнул медик.

Он добавил, что нюхательные карандаши, если это не подделки, являются рабочими препаратами. Они предполагают секундное дыхание, снимающее отек.