Тяжелое заикание: причины, симптомы и помощь

Врач Демьяновская: при тяжелом заикании у человека появляются тики и судороги

Тяжелое заикание — это не просто запинки, а серьезное расстройство, при котором человек испытывает судороги, тики и физическое напряжение даже в одиночестве, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Для тяжелой степени заикания характерно значительное нарушение плавности речи, которое возникает в любых ситуациях, даже при разговоре с самим собой, и которое оказывает существенное влияние на социальную жизнь человека», — сказала Демьяновская.

Она разъяснила, что определить такую степень можно по нескольким ключевым признакам: речевые судороги регистрируются при попытке разговора в любой ситуации, частота запинок — не менее 25% слогов, продолжительность запинок — 5 секунд и более, типы запинок — напряженные повторения звуков или слогов.

«По сути, речь при этом не плавная, а состоит из прерываний и повторений и сопровождается сильным физическим напряжением мышц лица, шеи, плеч. Вместе с заиканием зачастую возникают множественные вторичные реакции — моргание глазами, тики, движения головой, изменение мимики, избегание взгляда. Такие реакции человек использует, чтобы преодолеть или хотя бы замаскировать заикание», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что эти симптомы также могут быть проявлениями сопутствующего неврологического расстройства, например экстрапирамидного заболевания.

«У взрослых тяжелое заикание может быть связано с органическим повреждением головного мозга, тяжелой психологической травмой, сопутствующими психическими расстройствами либо являться продолжением стойкой формы речевых судорог детского возраста. У детей выраженный дефект речи может развиться из-за структурных и функциональных изменений в областях головного мозга, ответственных за речь», — информировала врач.

Она заключила, что среди других возможных причин — хронический стресс, тяжелая педагогическая запущенность, конфликты в семье, отсутствие поддержки и критика со стороны родителей.

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. В мире заикается каждый сотый человек. Сегодня 1% от населения Земли — это 82 миллиона — существенная цифра. В этот день проводятся конференции, встречи, семинары и социальные мероприятия, посвященные этой проблеме.

