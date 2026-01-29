Тяжелая гипоксия мозга: психиатр объяснил, чем опасен веселящий газ

По словам психиатра Василия Шурова, любое состояние опьянения подавляет области мозга, ответственные за контроль и поведение, сообщает RT .

«Использование веселящего газа (он же закись азота, он же воздух Ибицы) приводит к тяжелой гипоксии мозга. В этот момент возникают эйфория, веселье, расторможенность», — отметил специалист.

Он предупредил, что под воздействием этого газа люди могут терять сознание и, как следствие, получать травмы при падении.

Злоупотребление веселящим газом может привести к снижению умственных способностей. Это вещество, которое изменяет сознание. Контроль ослабевает, и люди даже могут спровоцировать ДТП, находясь под действием этого газа, подчеркнул Шуров.

Врач добавил, что эффект «веселящего газа» заканчивается почти сразу после прекращения его вдыхания.

Уже через короткое время, около минуты-двух, кислород начинает поступать в мозг, но желание повторить ощущение остается. Это может подтолкнуть людей к употреблению более сильных и продолжительных по воздействию веществ, заключил он.

