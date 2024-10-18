Тихий разрушитель костей: названа характерная черта остеопороза

Одной из характерных черт остеопороза является его скрытое течение. Не зря это заболевание часто называют «тихим» разрушителем костей, сообщила РИАМО врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Надежда Коншу.

Она предупредила, что заболевание не проявляет себя явными симптомами, поэтому люди могут не знать о его наличии до тех пор, пока не произойдет перелом.

«Переломы могут возникнуть в любой кости, но чаще всего случаются в шейке бедра, позвоночнике и запястье. Кости, пораженные остеопорозом, могут стать настолько хрупкими, что переломы могут происходить спонтанно, в результате незначительных падений, которые обычно не приводят к перелому здоровой кости, или в результате обычных нагрузок, таких как наклоны, подъем тяжестей или даже кашель», — сказала Коншу.

По ее словам, с прогрессированием заболевания начинают проявляться такие симптомы остеопороза, как боли в спине, снижение роста и изменения в осанке (сутулость). Все это может серьезно повлиять на качество жизни, поэтому важно обращать внимание на здоровье костей и проходить регулярные медосмотры, особенно для людей из групп риска.

«Для диагностики остеопороза применяется денситометрия — метод, который позволяет измерить плотность костной ткани. Этот тест может помочь выявить наличие заболевания на ранних стадиях и определить риск переломов. Кроме того, с помощью денситометрии оценивается эффективность лечения остеопороза», — добавила доктор.

Как отметила ревматолог, если у человека есть подозрения на остеопороз или в семье были случаи этого заболевания (особенно переломы шейки бедра у родителей), то стоит обратиться к врачу для консультации.

Всемирный день остеопороза отмечается 20 октября, является ежегодной кампанией, посвященной повышению глобальной осведомленности о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и связанных с ним скелетно-мышечных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз занимает 4-е место по распространенности среди остальных хронических неинфекционных заболеваний.