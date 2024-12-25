The Telegraph: шансы жены Асада на выживание составляют 50 на 50 из-за лейкемии

Супруга бывшего сирийского президента Асма Асад с мая проходит лечение от лейкемии. Врачи оценивают ее шансы на выживание 50 на 50, сообщает РБК .

«Асма умирает», — заявил американской газете The Telegraph источник, который последние недели общался с семьей политика.

По словам другого источника, у супруги Башара Асада случился рецидив рака крови. В настоящее время ее состояние оценивается 50/50.

Из материала следует, что жена экс-президента Сирии находится на карантине, чтобы предотвратить возможное заражение инфекционными заболеваниями. Асме Асад не разрешается контактировать с другими людьми, однако в российской столице за ней некоторое время присматривал ее отец Фаваз аль-Ахрас.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о планах супруги бывшего сирийского лидера Асмы Асад уехать из России в Великобританию не соответствуют действительности.