Терапевт Прокофьев: покупать сеты суши можно только в проверенных местах

Популярные среди россиян сеты роллов и суши могут быть очень опасны для здоровья, приобретать их можно только в проверенных местах. Об этом сообщил врач-терапевт Денис Прокофьев.

«Любые продукты, которые не подлежат термической или холодной обработке, несут за собой опасность распространения пищевых токсиноинфекций, в том числе сальмонеллеза и других патогенных бактерий. Поэтому нужно четко понимать, что употребление некачественных суши и роллов — это вообще недопустимая история», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

Популярные заведения, предлагающие блюда японской кухни, неслучайно включают в рецептуру имбирь и васаби, применяя их в качестве натуральных антибактериальных средств. Однако, по мнению медиков, это таит в себе определенный риск.

Дело в том, что васаби и имбирь, обладая антисептическими свойствами, способны подавлять развитие нежелательных бактерий. Однако чрезмерное употребление этих специй может привести к раздражению желудочной оболочки, поскольку пищевод, слизистая желудка и двенадцатиперстная кишка весьма восприимчивы к острым продуктам, что чревато обострением заболеваний. Особенно это актуально для людей с хроническим гастритом или язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта в анамнезе.

