Терапевт посоветовал летом следить за уровнем железа в организме

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Летом человеку важнее контролировать микроэлементы, а не витамины. Об этом рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.

Он отметил, что с сезонными продуктами организм обычно получает достаточно витаминов C, E и группы B. Витамин D летом активнее синтезируется благодаря солнцу.

«Лето характеризуется обильным количеством витаминов. В частности, появляется солнце, которое синтезирует витамин D. Но стоит следить за микроэлементами. В первую очередь — контроль железа, потому что это основной элемент, который носит основную роль в развитии железодефицитных анемий и развитие симптоматики в виде общего слабости головокружения», — пояснил терапевт в эфире радио Sputnik.

Кроме железа, врач рекомендовал обращать внимание на цинк и фолиевую кислоту.

«Витаминов C, E и группа B при нормальном ежедневном употреблении сезонных фруктов и овощей летом будет вполне достаточно, поэтому делаем акцент именно на микроэлементы», — заключил Прокофьев.

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