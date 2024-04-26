Терапевт объяснила опасность бесконтрольного приема антибиотиков

Врач: иногда антибиотики не дают результатов, если до этого их часто принимали

«В результате развивается бактериальная резистентность, поэтому иногда прием антибиотиков не дает положительных результатов, если до этого их часто принимали», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что с антибиотиками надо быть очень аккуратными и принимать их по назначению врача после осмотра, где учитываются общие клинические результаты анализов. Только потом принимается решение о дополнительной антибиотикотерапии в рамках лечения ОРВИ либо респираторного осложнения.

«Антибиотикотерапия назначается как правило при осложнениях либо для ослабленных людей, для лиц пожилого возраста, для категорий пациентов, у которых есть хронические заболевания, особенно бронхолегочной системы. Среди клинических показаний: усиленная одышка, стремительное повышение температуры», — рассказала терапевт.

Бурнацкая разъяснила, что сами антибиотики как правило не назначаются до 3-4 дней заболевания, если оно протекает в форме ОРВИ по легкому варианту.

«Если же с первых дней болезнь протекает молниеносно, то есть высокая температура, высокие показатели реактивности крови, то, учитывая наличие бактерий в нашем организме, особенно если есть хронические заболевания, мы всегда рекомендовали прием антибиотиков. Если же течение болезни протекает по легкому варианту, то никаких антибиотиков не надо», — заключила специалист.

Ранее российский Минздрав принял новый стандарт оказания медпомощи при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) для взрослых пациентов. В новой версии исключили антибиотики из списка зарегистрированных в стране лекарств для лечения данного заболевания.