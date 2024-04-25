В РФ исключили антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

В нем расширяется перечень медуслуг, которые нужны для диагностики ОРВИ. Так, кроме консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, ЛОРа и терапевта, можно будет получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

В новой версии еще исключили антибиотики из списка зарегистрированных в стране лекарств для лечения данного заболевания. Но в него добавили иные препараты, среди которых и «Кагоцел».

В список инструментальных методов лечения ОРВИ также вошла и пульсоксиметрия.