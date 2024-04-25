В РФ исключили антибиотики из стандарта лечения ОРВИ
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Российский Минздрав принял новый стандарт оказания медпомощи при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) для взрослых пациентов, сообщает Газета.ru.
В нем расширяется перечень медуслуг, которые нужны для диагностики ОРВИ. Так, кроме консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, ЛОРа и терапевта, можно будет получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.
В новой версии еще исключили антибиотики из списка зарегистрированных в стране лекарств для лечения данного заболевания. Но в него добавили иные препараты, среди которых и «Кагоцел».
В список инструментальных методов лечения ОРВИ также вошла и пульсоксиметрия.